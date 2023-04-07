Разгадать пепелище: особенности испытательной пожарной лаборатории Шымкента

Испытательная пожарная лаборатория — одна из важнейших служб городского Департамента по ЧС.

Заключения этого отдела ставят точку в очередном огненном происшествии и помогают в дальнейшем предотвращать пожары. Это подразделение работает в Шымкенте на протяжении последних 20 лет и не смотря на малочисленный состав, помогло в расследовании тысячи случаев возгораний.

Ежегодно в Шымкенте происходит более 200 пожаров. Для борьбы с огнём, первыми на место происшествия прибывают противопожарные бригады. В борьбе с пламенем им помогают и другие специалисты Департамента по ЧС. Одно из отделений ведомства, чья работа не так заметна со стороны, но не менее важна — испытательная пожарная лаборатория..

Специалисты лаборатории привлекаются на наиболее крупные и сложные пожары. Любое возгорание по-своему специфично. Объекты пожара бывают разные — будь то жилое строение, производственное здание или автомобиль. Каждый пожар не похож друг на друга и очаговая зона по-своему разнообразна. Установить причины и призвана такая пожарная испытательная лаборатория.

«Наша лаборатория работает на протяжении 20 лет. Все эти установки были приобретены в 2013 году в количестве 12 штук, данные установки применяются при испытании пенообразователя, который используют при тушении пожара. До этого вы видели испытания тканей и древесины. При необходимости сюда приходит сотрудник лаборатории и даёт заключение о причинах возникновения пожаров», — рассказывает главный специалист исследовательской испытательной пожарной лаборатории управления ГПК ДЧС г. Шымкента Вячеслав Ли.

На вооружении у специалистов лаборатории современная аппаратура способная по мельчайшим обгоревшим остаткам материалов установить точный очаг возгорания и в большинстве случаев причину пожара. Как например, короткое замыкание электропроводки.

«С места пожара извлекаются образцы. Далее мы заготавливаем согласно шрифта образцы вставляем в аппарат и через микроскоп просматриваем, и фотоаппаратом фиксируем повреждение кабеля сечения, потому что здесь сечение тонкое и без микроскопа его никак не разглядишь. Потом фиксируем и выводим на компьютер, чтобы при помощи него создать графику», — объясняет главный специалист исследовательской испытательной пожарной лаборатории управления ГПК ДЧС г. Шымкента Вячеслав Ли.

Исследования сотрудников лаборатории необходимы не только для выяснения причин пожаров, но и для их предотвращения. Согласно современным нормам противопожарной безопасности, изделия применяемые в строительстве должны обладать определёнными огнеупорными свойствами. Насколько это требование выполняется и как могло повлиять на распространение огня, так же определяет мобильная версия лаборатории на базе автомашины ГАЗ, которая может работать и на месте происшествия.

«В этом автомобиле — 19 приборов для установления причин возникновения пожаров. Так же имеются два чемодана, в них находится необходимое оборудование. Например, слесарное оборудование, также есть двигатели для подачи электричества, чтобы можно было автономно работать на месте возгорания. На месте пожара обычно отключают электроэнергию и подачу газа, а это оборудование можно автономно использовать», — говорит старший инженер исследовательской испытательной пожарной лаборатории управления ГПК ДЧС г. Шымкента Куанышбеков Даурен.

С начала года сотрудники шымкентской лаборатории выдали 48 пожарно-технических заключений по фактам возгораний. В рамках уголовных дел по постановлению следователей или отдела дознания ДЧС, сотрудники лаборатории в привлекались 11 раз, в рамках административного правонарушения — 37.