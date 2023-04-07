Ремонт на шымкентском НПЗ завершен раньше запланированного срока

Уже сегодня на заводе начали переработку нефти, передает корреспондент OTYRAR.

В апреле предприятие должно выпустить больше 114 тысяч тонн дизеля, 15 тысяч тонн сжиженного газа, а также бензин, мазут и авиатопливо. Планируется что с запуском работы на НПЗ решится проблема дефицита топлива на юге. Тем не менее в минэрго поручили проверить нефтебазы на предмет искусственного созданного дефицита.

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод начал свою работу. Плановый ремонт на предприятии должен был продлиться до 8 апреля, но его завершили раньше срока. Уже сегодня на заводе приступили к выпуску продукции для внутреннего рынка.

«В соответствии с планом в апреле предприятие должно переработать 366 тыс. тонн нефти. Запланировано производство бензина в объеме 110,1 тыс. тонн, дизтоплива – 114,8 тыс. тонн, сжиженного нефтяного газа – 15,1 тыс. тонн, авиатоплива – 19,3 тыс. тонн, мазута – 77,6 тыс. Тонн», — рассказали в пресс-службе министерства энергетики РК.

После того, как шымкентский нефтеперерабатывающий завод закрыли на ремонт, на юге страны остро встал вопрос с дизелем и газом. Топливо было в дефиците, на автозаправках ввели ограничения и водители не могли заправить свои автомобили. Начался ажиотаж. После того как НПЗ заработал проблема должна решиться. Также в минэрго поручили провести обследование нефтебаз, чтобы не допустить искусственный дефицит горюче-смазочных материалов. В регионах уже приступили к проверке.

«В Шымкенте создана мониторинговая группа, в состав которой вошли представители управлений энергетики, госдоходов, департамента по экономическим расследованиям и других госорганов. Проверку начали сегодня, проходит мониторинг по остаткам топлива и ценам», — говорит Максут Исахов заместитель акима Шымкента.

По данным минэрго, в запасниках по стране есть больше 300 тысяч тонн дизельного топлива, это даже больше чем в январе этого года. В случае выявления нарушений монитиринговые группы должны провести расследование по антиконкуретным действиям предпринимателей. Напомню также что в правительстве решили поднять цены на топливо. Бензин будет стоить до 205 тенге за литр, а цена на литр дизеля составит 295 тенге.