В Шымкенте у матери-одиночки на глазах разваливается дом

В Шымкенте 3 семьи остались в буквальном смысле без крыши над головой. Их дом при странных обстоятельствах начал рушиться еще год назад. Сейчас ситуация критическая, жить в доме опасно для жизни, а восстановить его уже невозможно.

Клара Садыкова- мать одиночка, у нее двое детей, а совсем скоро на свет появится третий малыш. Женщина в одночасье потеряла свое жилье. Крыша её дома сначала дала трещину, а потом и вовсе рухнула. Этот разваленный дом когда-то был вполне себе сносный. Здесь проживали 3 семьи, есть и инвалиды разных групп.

«Там линии электропередач высоковольтные, каждый раз, когда мы ворота открывали нас током било. До сегодняшнего дня, дом в опрятном виде мы содержали своими усилиями, делали ремонт. Я крышу 4 года назад поменяла, но из-за дождей и она не выдержала».

Помощь пришла откуда не ждали. Районный акимат снял им жилье, правда на время. Сейчас проводится экспертиза дома, ищут причину. Клара и её сестра Лола боятся туда возвращаться. Говорят, что жить там уже невозможно. Дом приобретали в 2008 году на последние сбережения.

Факт обрушения кровли зафиксировали служба ЧС и правоохранители. Специалисты говорят, что жилье лучше снести, так как оно находится на красной линии.

Снести дом и остаться на улице с детьми или жить в доме-развалюхе на свой страх и риск. Эту задачу Клара Садыкова пока что не в состоянии решить в одиночку.

«Я никогда ни у кого не просила о помощи, все делала сама, не думала, что окажусь в такой ситуации. К сожалению, даже родственники отказались помогать. Я когда посреди ночи в домашней одежде оказалась на улице с детьми и с папой-инвалидом, я не могла поверить, что это происходит со мной. В жизни всякое бывает»,— говорит Клара.

Клара Садыкова решила обратиться в редакцию OTYRAR. Она просит финансовой помощи и верит, что несмотря на тяжелые времена, мир не без добрых людей.

РЕКВИЗИТЫ:

Номер карточки Kaspi Gold:

4400 4301 5424 0532 KLARA SADYKOVA

Номер телефона:

+7 778 130 6772