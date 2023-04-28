“Сердечную” акцию провели в ЦОНах Шымкента

В Шымкенте посетителям ЦОНов раздавали сладости и сувениры.

Инициатором акции «Шыңжүректен» выступил Филиал Госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент.

Мероприятие приурочили ко Дню единства народа Казахстана в целях поддержки дружбы и единения жителей страны, а также для поддержания хорошего настроения у клиентов, сообщает официальный представитель Госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент Алтынай Татаева.

«Сегодня я пришла получить госуслугу, а вместе с этим получила заряд хорошего настроения. Мне вручили шоколад и домбру. Это очень приятно. Сотрудники встречают с улыбкой и поздравляют клиентов с праздником. В свою очередь я тоже хочу поздравить всех казахстанцев с этим замечательным праздником и пожелать мирного неба, добра и взаимопонимания», — отметила Татьяна Корчагина.

«День единства народа Казахстана — это один из самых добрых и светлых праздников. Отмечу, что в нашем филиале работают представители многих национальностей. Это казахи, русские, немцы, азербайджанцы, турки, корейцы, чеченцы, татары и узбеки. Сотрудники у нас сплоченные, верные своему делу и которые всегда готовы помочь с решением вопросов каждому клиенту», -говорит директор филиала «Правительство для граждан» по городу Шымкент Даримбет Баймбетов.