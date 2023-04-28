Шымкентец запустил производство ECO строительных блоков

Житель Шымкента Нурымжан Шойбеков готов предложить экологическую альтернативу классическим кирпичам.

Мужчина одним из первых в Казахстане запустил производство деревянных арболитовых блоков. Это строительный материал, который на 80-90% состоит из древесной щепы, а остальное – это портландцемент.

Особенность арболита в том, что построенное из него здание хорошо защищено от холода зимой и жары летом. Вес также легкий, так как состав представляет собой комбинацию дерева и цемента. Это значительно упрощает строительные работы. Выгодно застройщику с финансовой точки зрения, а потребителю в плане экологии.

По словам Нуржана Шойбекова, масштабный бизнес он запустил с помощью государственной поддержки. Ему выдали безвозмедный грант на развитие предпринимательства. Сейчас дела идут хорошо, арболитовые блоки заказывают клиенты со всего Казахстана.

«Я с раннего возраста мечтала заняться производством. Я разговаривал с различными предпринимателями и слышал об этих арболитовых блоках. Впоследствии я заинтересовался тем, как это делается. Оказывается, этот продукт начал выпускаться в Европе в тридцатые годы ХХ века. А в эпоху Советского Союза арболит был популярен в шестидесятые годы. В те времена много использовали для строительства бань. В нашей стране арболит стал использоваться лишь в 2015. С тех пор я сам подготовил документы, получил сертификат и приступил к изготовлению этой продукции. Я выиграл безвозмездный грант. Спасибо за такую поддержку. Клиенты заказывают из севера и Центрального Казахстана«, — говорит предприниматель.

К слову в Шымкенте активно поддерживают предпринимателей. Для этого ежегодно выделяются около 800 безвозмездных грантов. Они рассчитаны как на открытие, так и на развитие уже существующего бизнеса. Кроме того Аграрно-кредитная корпорация в этом году запустила льготные кредиты для бизнесменов.