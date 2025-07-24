Лига набирает обороты: В Шымкенте сражаются 15 команд

Команда «БИИК» одержала очередную победу в отборочном этапе Лиги любительского футбола в Шымкенте. Ветераны уверенно обыграли молодых футболистов «Турана» со счётом 7:1

По словам игроков, борьба за выход в финал проходит в напряжённой и динамичной атмосфере.

Самат Жаныс, футболист-любитель: «Наша цель — попасть в Европу. Турнир организован на хорошем уровне. Играем в атакующем стиле. Одну игру мы уже проиграли, одну выиграли — сейчас это наш второй матч».

Представители городской федерации футбола отмечают, что в последние четыре года Лига любителей была забыта. Сейчас проект возобновили, чтобы найти новые таланты среди простых любителей спорта. В отборочном этапе в Шымкенте участвуют 15 команд.

Самат Жарылкасынов, генеральный секретарь федерации футбола г. Шымкента: «Сейчас участвуют 15 команд. Прошло уже три тура. Интересно, что турниром заинтересовались и команды из других регионов — 5–6 команд приехали из-за пределов города, такие как “Көлкент” и другие»».

Победитель шымкентского этапа получит путёвку на республиканский финал Лиги любительского футбола, который состоится в октябре. Кроме того, организаторы обещают денежный приз в размере 1 миллиона тенге для лучшей команды.