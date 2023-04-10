Угрожали расправой и вымогали 5 млн: двух парней задержали в области

Данный факт зарегистрировали по ст. 194 ч. 3 УК РК «Вымогательство».

В задержании подозреваемых принимали участие следственно-оперативная группа и опытные сотрудники УБОП ДП области.

Во время получения 5 млн тенге, полицейские задержали двух молодых людей. Ими оказались жители Толебийского района, один из которых был ранее судим.

В доме одного из подозреваемых полицейские обнаружили 6 патронов. Назначена экспертиза. Проводится досудебное расследование.