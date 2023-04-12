Улететь в Дели из Шымкента за 25 тысяч тенге. Рейсы запустят уже в мае

В ярко-красочную Индию можно попасть относительно дешево и быстро. FlyArystan запускает прямые рейсы из Шымкента в Дели.

Как сообщили в авиакомпании, рейсы начнут выполнять уже с 22 мая дважды в неделю: по понедельникам и четвергам. Стоимость билетов будет начинаться от 24 209 тенге.

«Стоимость тарифа на международные рейсы может варьироваться в зависимости от курса валют. Цена билета в одну сторону включает случайное место на борту и одну единицу ручной клади весом 5 кг (56*23*36). Билеты можно купить в мобильном приложении FlyArystan и на сайте лоукостера», — уточнили в авиакомпании.

К слову, Дели пользуется популярностью у туристов благодаря переплетению разных культур и обилию достопримечательностей. Это столица Индии и второй по величине город, в котором проживает более 9 млн человек.

Самыми популярными достопримечательностями являются Храм Лотоса, Ворота Индии, Красный Форт в Дели, Сады Лоди и Минарет Кутб-Минар. Подробнее о городе можно почитать тут