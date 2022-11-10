Новый рейс из Кувейта в Туркестан запустят в декабре

Туркестан расширяет международные авиасообщения.

Кувейтский лоукостер запустит новый авиарейс из Кувейта в Туркестан, передает OTYRAR со ссылкой на Tengritravel.kz.

«Комитет гражданской авиации ведет работу по дальнейшему увеличению количества рейсов и расширению географии полетов в/из Казахстана. На основании достигнутых договоренностей между авиационными властями Республики Казахстан и Государства Кувейт кувейтский лоукостер Jazeera Airways планирует с 3 декабря начать выполнение полетов по маршруту Кувейт – Туркестан», — сообщили в МИИР.

Регулярные пассажирские рейсы между столицей Кувейта и духовным центром тюркского мира будут выполняться с частотой 2 рейса в неделю — по вторникам и воскресеньям — на воздушном судне типа Airbus A-320.

Увеличение количества рейсов и расширение географии полетов, по данным МИИР, будут способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических, деловых, инвестиционных, культурных и туристических взаимоотношений между Казахстаном и Кувейтом.