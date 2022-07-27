Заменить сахар кукурузным сиропом предлагают в Казахстане. Все потому что сахара в стране не хватает.

Вот только на деле заменить сахар кукурузным сиропом получится лишь в быту. Добавлять его в чай и кофе вместо сахара еще можно, а вот в напитки на заводах или в выпечку — невозможно. Кроме того, в таких масштабах кукурузу в нашей стране не выращивают.

Казахстанцы за год потребляют порядка 550 тысяч тонн сахара. Половина идет на производственные цели. Сейчас в стране наблюдается дефицит этого продукта. Чтобы компенсировать недостаток сладкого песка в Жетысуской области предложили использовать кукурузный сироп, который производится на крахмалопаточном заводе.

Фермеры Туркестанской области, занимающиеся культивирование кукурузы заинтересовались данным предложением. Говорят, что это позволит увеличить посевные площади. Сейчас из-за малого спроса стараются наоборот сажать меньше и в основном на корма.

«Все в сельском хозяйстве зависит от спроса, если год неудачный на какую то культуру, сокращают посадки, если цена держится то посадки увеличивают», — говорит Мурат Тажибаев, фермер.

Кондитеры говорят, сахар можно заменить кукурузным сиропом, но не везде. Торты, булочки, джемы и крема, сдобная выпечка и даже соусы — в эти продукты можно без риска добавить сироп. А вот, например, в песочном печенье нужен только сахар.

«Вкусовые моменты не меняются, в некоторых случаях наоборот, дольше сохраняет влагу, продукт не высыхает преждевременно. Где-то мягче те же булочки, коржи», — говорит Мария Мышлякова, кондитер-технолог.

По словам диетолога Анастасии Печенкиной сама кукуруза — полезный злак, а вот сироп который из нее производят, не намного полезнее сахара. Пример этому США, где кукурузный сироп, который намного дешевле сахара, давно стали применять в производстве и быту.

«Но не стоит забывать, что в тех странах и процент ожирения выше нашего, гликемический индекс кукурузного сиропа ниже чем сахара, в момент пищеварения инсулина в кровь выбрасывается меньше, но в нормальном количестве», — говорит Анастасия Печенкина, диетолог-нутрициолог.

Заменить сахар на сироп не получится, например, в сахаросодержащих напитках. А еще ученые склоняются к мнению, что он может привести не только к ожирению, но и к диабету. Диетолог говорит, лучше исключить сахар и ему подобный сироп вовсе. Это намного полезнее для здоровья.