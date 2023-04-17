В Казахстане хотят ужесточить регулирование ставок по микрокредитам, передает OTYRAR.

В агентстве по регулированию и развитию финансового рынка подготовили проект поправок в постановление Нацбанка «Об установлении предельного значения вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита». Ставки снизят. Правда, экономисты уверены, снижение незначительное и мало поможет закредитованным казахстанцам выбраться из долговой ямы.

Вознаграждения по микрокредитам планируют изменить. Так, предельное значение вознаграждения по беззалоговым займам, сроком до 45 дней, составит не более 0,8% в день. Если кредит взяли под залог имущества, ставка составит 1% в день, но не более 20% от всей суммы микрокредита.

Экономисты говорят, на снижение закредитованности казахстанцев, эти изменения сильно не повлияют, ведь ставка все еще остается необоснованно высокой. Чтобы помочь казахстанцам, нужно менять систему выдачи кредитов, уверены специалисты.

«Нужно исходить из доходов, если доходы человека не позволяют ему брать кредит, то этот кредит не должен выдаваться. То есть у всех банков и микрокредитных организаций должна быть настроена система скоринга, должны быть требования, если у человека доходы ниже прожиточного минимума ему кредит выдаваться не должен, либо его кредитная нагрузка очень высокая и доходы не позволяют, новые кредиты не должны выдаваться», — говорит Аскар Кысыков экономист.

Но самое главное нужно ввести расчетные ставки кредитования, в зависимости от платежеспособности заемщиков. Экономисты говорят, сейчас казахстанцы могут платить лишь 20% годовых, а производства не больше 12%.

«Замеры осуществляться через замер рентабельности и производительности труда, исходя из которых формируются социальные стандарты и средние доходы, вот эти расчеты наше правительство, минэкономики, нацбанк, агентство по регулированию развития финансового рынка они не делали. Сейчас ставки которые хотят утвердить тоже с потолка, они не имеют обоснования. Предыдущие ставки были 360% в год, а сейчас хотят снизить на 20%, это конечно прогресс, до 300%, видите какая большая разница 300% и то что люди могут платить 20%», — говорит Марат Абдурахманов экономист.

Также специалисты говорят, необходима система ограничения по количеству кредитов. Проект изменения в постановление находится на публичном обсуждении.

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