В Шымкенте до тла сгорел автомобиль

5 апреля около 10 часов утра по улице Исмаилова произошло возгорание автомобиля Нексии, передает корреспондент OTYRAR.

Огонь быстро распространился и охватил всю машину, она сгорела за считанные минуты. Пламя было такой высоты, что задело провода, которые висели над полыхающим автомобилем. К приезду спасателей автомобиль сгорел до тла. Они потушили огонь, и обесточили кабель. Отметим, что в автомобиле не было установлено газового оборудования.

«Жертв и пострадавших нет, ущерб от возгорания подсчитывается дознавателями микрорайона Туран», — рассказал Нурбек Таукеев начальник специализированного отряда.