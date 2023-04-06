В Шымкенте и Туркестанской области дефицит газа и дизельного топлива, передает OTYRAR.

Водители говорят, с 7 утра на автозаправочных станциях выстраиваются очереди за голубым топливом. На него даже установили лимит — 1000 тенге на автомобиль. При этом ближе к обеду газ заканчивается. В управлении энергетики говорят, голубое топливо доставят в Шымкент и область уже завтра.

Установленный лимит водителей не устраивает. Это катастрофически мало, сетуют автолюбители, еле хватает чтобы добраться от дома до работы и обратно.

«Четыре заправки объехал, говорят только по талонам, а на некоторых где табло идет, написано газ жок», — говорит водитель.

«Я в 7 часов утра приехал там уже колонна стоит, они заливают только на 1000 тенге», — говорит автолюбитель.

Уже после 11 часов дня, газ на заправках заканчивается. Заправиться невозможно. Некоторые водители были вынуждены пересесть на общественный транспорт, чтобы не заглохнуть посреди дороги без топлива.

По словам энергетиков, все дело в том, что шымкентский нефтеперерабатывающий завод поставили на ремонт. Газа стало катастрофически не хватать. По данным ответственного управления в Шымкенте из 224 АЗС где реализуют газ, голубое топливо есть только в 75.

«Завтра уже 12 вагонов как минимум поступят в городе Шымкент, компании уже оплатили свои счета и с завтрашнего дня они уже реализуют. Уже послезавтра еще будет поступать и дефицита не будет», — говорит Ильяс Есжанов главный специалист управления энергетики и развития инфраструктуры Шымкента.

Энергетики говорят, лимит на газ в области и в городе не устанавливали. Водителей, которые столкнулись с такой проблемой, просят обратиться в агентство по защите и развитию конкуренции.

На заправках также ощущается и нехватка дизельного топлива. Цену на него планируют поднять. Напомню, шымкентский нефтеперерабатывающий завод временно поставили на паузу до девятого апреля. Предполагается, что после этого ситуация выправится.