В Шымкенте мужчина сгорел в собственной квартире

В Шымкенте в ночь на 12 апреля произошел пожар в жилом многоквартирном доме.

Жильцами была вызвана бригада пожарных для ликвидации огня.

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Сообщение о пожаре в 17 микрорайоне в многоквартирном доме поступило примерно в час ночи. На момент прибытия пожарных подразделений в квартире, расположенной на третьем этаже, горели мебель и вещи.

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«В квартире был обнаружен погибший мужчина 1962 г.р. Из-за сильного задымления подъезда пожарные эвакуировали жильцов подъезда», — сообщили в пресс-службе ДЧС Шымкента.

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По словам соседей, мужчина жил один, злоупотреблял спиртным. В его квартире уже возникало возгорание, мужчину тогда спасли соседи, вовремя обратившие внимание на дым.

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Для выяснения точной причины возгорания назначено пожарно-техническое исследование. Однако, не исключено, что пожар возник, как и в первый раз, из-за непотушенной сигареты – очаг возгорания находился в зале.

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Причина пожара и гибели 61-летнего мужчины устанавливается.