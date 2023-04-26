В Шымкенте осталось всего 3 ветерана ВОВ

Никто не забыт. Ничто не забыто. В южном мегаполисе осталось всего 3 ветерана Великой Отечественной войны. В прошлом году их было 7, а в 2021-м — 21.

Время идет неумолимо, забирая с собой свидетелей тех героических дней. Единственная женщина среди оставшихся в живых ветеранов ВОВ — 99 летняя Нина Мосунова, она же самая старшая. Нина Мосунова ушла на фронт, едва окончив школу: стала радисткой, а позже — и командиром отделения. Восстанавливала связь под артобстрелами и бомбёжкой.

Сегодня Нина Мосунова пример для подражания многим. В свои 99 лет бабушка ухаживает за садом, выращивает цветы, интересуется новостями, читает, правда с помощью лупы. А вот вспоминать о войне не любит.

«Главный секрет долголетия в том, что нет войны. То, что пережили мы, не дай Бог такому повториться», — говорила бабушка Нина.

Еще один ветеран ВОВ — Төлепбергенұлы Мұраталы. Почти сразу после Дня победы ему исполнится 98 лет. Молодой Мураталы ушел на фронт как только достиг совершеннолетия. Кстати на войну тогда отправились 5 детей из одной семьи. И только трое вернулись живыми. Мураталы Толепбергенулы участвовал в боях под Брестским замком, Варшавой, в городах Гданьск, Перлеберге.

Сейчас воспитывает 2 сыновей, 6 дочерей, 19 внуков и 10 правнуков.

Қазбаев Абылай 97 лет, родился в селе Кайнарбулак, Южно Казахстанской области. Участвовал в боях в Харькове, в Ворошилове, во взятии Кеннисберга, дошел до Берлина.

После победы 1946-1950 гг служил в разминировании г.Пушкина, г.Ленинград, Москвы, Немецский-Советском. Воспитывает 1 сына, есть 4 внука и 2 правнука.

Ежегодно ветеранам Великой Отечественной войны оказывается материальная помощь в размере 360 МРП. В этом году сумма составляет 1 млн 242 тысячи тенге. Также каждый год героев тех трагических событий навещают аким Шымкента, депутаты маслихата и журналисты. Сами ветераны не раз говорили: «Главное, это внимание и уважение. Пусть молодежь знает с каким трудом достался нам этот мир, и в то же время никогда не узнает, что такое война на самом деле».