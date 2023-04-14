В Шымкенте построят 6 поликлиник и родильный дом

В Шымкенте займутся повышением уровня сферы здравоохранения. Для этого до 2025 года в мегаполисе обещают построить 6 современных поликлиник и перинатальный центр на 200 мест.

По информации горздрава, сейчас средний показатель охвата каждой из 45 поликлиник города составляет 26 тыс. жителей. В дальнейшем для создания максимально комфортных условий поликлиники планируется разгрузить. То есть сделать так, чтобы одна поликлиника обслуживала не более 24 тысяч пациентов.

Это планируется сделать путем строительства 6 поликлиник, на данный момент по словам специалистов, именно столько объектов здравоохранения требуется мегаполису. Сейчас ведется работа по привлечению инвестиций в строительство объектов.

Кроме того, как сказал президент Касым-Жомарт Токаев «многодетному» городу просто необходим еще как минимум 1 родильный дом. По крайней мере на данном этапе.

Кстати его строительство уже началось, залит фундамент. Так что новый родильный центр появится в микрорайоне Акжайык и это поможет разгрузить перинатальный центр №1.