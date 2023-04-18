В Шымкенте выкапывают луковицы тюльпанов

В Шымкенте с каждым годом становится все больше зеленых насаждений. Однолетние и многолетние цветы украшают не только скверы и парки, но и улицы, и дворы.

Своим пестрым нарядом они особенно радуют жителей и гостей мегаполиса весной. Благодаря стараниям коммунальщиков цветы радуют почти до первого снега. В Шымкенте отцвели тюльпаны. Вместо них высаживают рассаду однолетних цветов. Но сначала специалисты выкапывают и собирают луковицы тюльпанов на пересечении улиц Бауыржана Момышулы и Желтоксан. Они будут высажены в следующем сезоне.

Кулипа Танатарова, сотрудник ТОО «ЛТД Турмыс»:

«Самое главное, конечно, уход. Надо вовремя поливать, окучивать и удобрять. Цветы любят заботу, не будет должного ухода, они завянут и зачахнут. Мы просим горожан и гостей Шымкента не рвать цветы и не топтать газоны. Хочу попросить — цените наш труд.»

Хранят луковицы тюльпанов в сухом и прохладном месте, с хорошей вентиляцией, а осенью пересаживают обратно в грунт. В следующем году, весной, они снова зацветут и придадут особый шарм городским улицам, скверам и паркам. Озеленением Туранского и Аль-Фарабийского районов занимается ТОО «ЛТД Турмыс».

Алима Момбекова, сотрудник ТОО «ЛТД Турмыс»:

«Я работаю в коммунальной сфере 11-ый год. Работа тяжелая, но она мне нравится. Всё время на свежем воздухе. Мы сажаем цветы, ухаживаем за ними. Когда цветут, душа радуется. Город становится красивым».

В этом году из городского бюджета на посадку цветов и дальнейший уход за ними только в одном Каратауском районе Шымкента выделили 137 миллионов тенге.