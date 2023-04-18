В Шымкенте выписали тройняшек

В областном перинатальном центре Шымкента выписали тройняшек. Это третий случай с начала года.

Недоношенные дети появились на свет в Байдибекском районе. По линии санавиации маму с малышами доставили в Шымкент. Больше месяца крошечные младенцы находились под наблюдением врачей.

Этих малышей шымкентские врачи выхаживали больше месяца. Тройняшки появились на свет в Байдибекском районе Туркестанской области. При рождении малыши весили около килограмма, по линии санавиации тройню доставили в областной перинатальный центр в Шымкенте. Две недели дети провели в реанимации, подключённые к аппарату искусственного дыхания. Затем их перевели в палату вместе с мамой, где малыши набирали нужный вес.

«При поступлении к нам они были в крайне тяжелом состоянии на аппарате, на сегодняшний день дети кормятся самостоятельно мамой. Мама с детишками находилась у нас 42 дня. Здесь ее обучили как ухаживать за детьми, как кормить. Сейчас они все набрали в весе, в удовлетворительном состоянии», — говорит Эльмира Кожахметова, главный врач областного перинатального центра №2.

Гулден Сагатбекова не может нарадоваться на своих детей. Тройняшки Арслан, Алихан, Асылхан сегодня хорошо кушают и готовятся к выписке. Всего у Гулден пятеро детей, двое старших ждут своих братьев дома. О том, что у нее будет тройня, женщина узнала на девятой неделе беременности. Говорит сначала была в шоке, но радости было больше.

«Я очень переживала за своих малышей, потому что они родились совсем маленькими. Но спасибо врачам, сейчас мои малыши чувствуют себя хорошо. Несмотря на то, что они тройня, все они разные: один спокойный, другой активный. Но я уже научилась с ними справляться. А дома родители помогут. Жду не дождусь возвращения домой«, — говорит Гульден Сагатбекова, мама тройни.

Малышей сегодня выписали из больницы. С шариками, цветами, колясками в тройном экземпляре тройню встретили врачи, которые приехали в Шымкент из Байдибекского района.

«Я очень рад, спасибо врачам за то что у нас теперь такая большая семья», — говорит Нуржан Салим, отец тройни.

В 2022 году в Туркестанской области родилось 11 тройняшек. Эта тройня — третья в этом году.