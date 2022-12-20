В каких районах построят школы, рассказали в Управлении образования Шымкента

В рамках национального проекта в Шымкенте построят 25 передовых школ проектной мощностью 37 700 ученических мест.

Редакция OTYRAR запросила информацию о земельных участках, на которых предпологается строительство «Комфортных школ». Список районов предоставили в городском Управлении образования. Итак, большую часть передовых школ возведут в Каратауском и Абайском районах, в центральной части города планируют строительство лишь одной комфортной школы, в Енбекшинском районе 3 школы. Большие школы вместимостью 2000 учеников построят в микрорайонах: Нуршуак, Пахтакор, Нуртас, Бозарык, Шымкентсити, Достык, Бозарык-3, Кайнарбулак и Туран.

К слову, на реализацию пилотного проекта «Комфортная школа» из республиканского бюджета и Национального фонда выделят 2,6 трлн тенге.

«Проект направлен на полную ликвидацию проблем аварийных, трехсменных школ и дефицита ученических мест, не находивших своего решения в течение многих лет. Для качественной реализации проекта проведен всесторонний анализ»,— сообщает министр просвещения.

Больше всего от дефицита ученических мест страдают пять регионов: Астана, Шымкент, Туркестанская, Алматинская области. Нехватка мест составляет 59%, а это около 160 тысяч мест. На сегодня 710 школ в стране имеют большой износ. 177 школ расположены в зданиях со сроком эксплуатации более 70 лет.