В Туркестане женщина «продавала» госгранты

Государственные гранты, программы поддержки практически с самого начала идут бок о бок с мошенничеством.

Предприимчивые граждане, порой это бывают даже пенсионеры, выдают себя за работников госструктур и обманом выманивают деньги у своих жертв. Также произошло и с жительницей Туркестана. В надежде заполучить деньги незаконным путем, она отдала незнакомой женщине 600 тысяч тенге. Но получив крупную сумму, подозреваемая пропала, и обещание не выполнила.

Делом занялись полицейские и нашли ее в течение суток. Как оказалось, женщина таким образом решила заработать, а деньги сразу же потратила на собственные нужды.

В настоящее время проводится досудебное расследование и проверяется причастность подозреваемой к другим преступлениям.

Полицейские призывают горожан не вестись на уловки мошенников, не пытаться получить квартиры, госгранты, бизнесгранты незаконным путем.