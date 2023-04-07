Во всех поликлиниках города проводят День открытых дверей

Сегодня, 7 апреля, отмечается Всемирный день здоровья. К этому мероприятию в Шымкенте подготовились основательно.

Только сегодня на протяжении всего дня во всех государственных медицинских учреждениях пройдет День открытых дверей.

Это значит, что в поликлиниках города, детской больнице, кардиологическом и онкологическом центре, реабилитационных центрах и больших стационарах профильные врачи будут принимать пациентов без направления и бесплатно.

Управление здравоохранения поздравляет всех жителей города и напоминает, что главное богатство каждого из нас — это здоровье, и его необходимо беречь смолоду. Не пропускайте плановые скрининги, не терпите малейшие боли и дискомфорт, обращайтесь к специалистам своевременно. Ведь болезни легче предупредить, чем лечить.