Возгорание в жилом доме произошло Шымкенте

11 апреля в 14:02 в службу «101» поступило сообщение о возгорании в жилом доме, передает OTYRAR.

Загоревшийся дом, расположен по улице Жамауова, микрорайон Кайтпас-1. На место пожара направили 5 единиц пожарной техники, 23 человека личного состава, сотрудники центра медицины катастроф.

Пожар удалось потушить в 14:32 и полностью потушен в 15:18. Площадь пожара составила 225 кв.м. Пострадавших и погибших нет. Причина пожара выясняется.

Из-за участившихся пожаров, сотрудники ДЧС города Шымкент просят жителей быть осторожными и соблюдать правила безопасности.