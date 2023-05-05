102-летнего фронтовика чествовали в Туркестанской области

Преддверии 78-летия Великой победы, 102-летнего фронтовика Рысмета Жумагулова поздравили аким Толебийского района и председатель районного маслихата.

Рысмет-ата — единственный свидетель Второй мировой войны, родился в 1921 году в городе Ленгере Толебийского района.

После окончания пятого класса начал работать в колхозе Георгиевка. В 1942-1943 годах участвовал в Великой Отечественной войне, защищал Сталинград.

С 1945 по 1974 годы работал в охранной части и рабочим в подсобном хозяйстве. В 1974-1976 годах трудился на фосфорном заводе до самого выхода на пенсию.

Жумагулов Рысмет награжден орденом Великой Отечественной войны, юбилейной медалью Г. К. Жукова.