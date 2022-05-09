Депутаты в гостях у ветеранов ВОВ. О чем просят герои победы?

Это была простая непринужденная женская беседа. Депутаты от партии «Amanat» пришли поздравить Нину Мосунову — героя войны.

В прошлом радистка Нина Мосунова делится секретами долголетия, главное правильно питаться говорит ветеран. К слову, ей почти 100 лет.

А на самом деле правильно питаться во время войны никак не получалась. Радистка Нина Егоровна о войне вспоминать не любит, просит депутатов просто посекретничать о женском.

«Вы очень красивая и стройная, нам бы всем быть такими в вашем возрасте! Удачи вам и здоровья. Мы вас любим и ценим. Спасибо за победу!», — благодарит Айгерим Джумакулова, депутат маслихата г. Шымкента.

Народные избранники вручили ветерану памятные подарки, договорились, что будут приходить в гости чаще. Все вопросы озвученные ветераном войны будут взяты на контроль. А просит Нина Мосунова мало — простого внимания! Депутаты будут помогать Нине Егоровне.

«Спасибо что приходите, не забываете. Очень приятно! Дай Бог всем здоровья и чтобы не было войны. Это очень страшно, пусть всегда будет мир. Приходите в гости, я всегда рада гостям«,- говорит Нина Мосунова, ветеран ВОВ.

Навестили депутаты ветерана Веру Степановну Утробину! Во время войны она дошла до Берлина, там спасала раненых, работала медиком и поваром. Депутатам Вера Степановна желает дожить до ее лет, а бабушке уже почти 100.

«Спасибо за победу! Вы пример для нас всех, вы очень красивая и стойкая. Благодаря таким героям как вы, мы живем в мире. Низкий вам поклон»,- говорит Тораейм Султанова депутат маслихата г. Шымкента.

Депутаты пожелали ветеранам здоровья и дали слово навещать чаще, принимать поручения и работать во благо Родины, которую ветераны защищали ценою своих жизней.