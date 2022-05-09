В Шымкенте почтили память погибших в ВОВ

Шымкентцы почтили память своих земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к вечному огню, сообщает OTYRAR.

Памятно-траурные мероприятия по случаю 77-летия Победы в войне прошли в южном мегаполисе. Сотни горожан почтили память павших в борьбе за мир. Праздничное шествие началось со стадиона Кажымукан, жители города с фотографиями и транспарантами на руках прошлись до аллеи Славы. По пути пели «Катюшу» и другие фронтовые песни.

Среди взрослых немало и детей.

Далее к горожанам присоединился и аким города Мурат Айтенов. Чтобы отдать дань уважения землякам- участникам ВОВ все собравшиеся возложили цветы к Вечному огню и почтили память минутой молчания.

После возложения цветов глава города навестит ветеранов Великой Отечественной войны. К слову, их в Шымкенте соталось всего 7 человек.