12-летняя девочка утонула в Туркестанской области

Тело утонувшей 11-летней девочки нашли в Келессском районе, передает OTYRAR.

Инцидент произошел в селе Абай. По данным спасателей, 8-го мая около пяти часов дня школьница упала в канал «Ошакты» и не смогла самостоятельно выбраться. Очевидцем стала подруга утонувшей. По ее словам, школьница играла и случайно упала в воду. В результате поисков, тело девочки было обнаружено в 5 километрах от места происшествия.

Чингисхан Уатбаев, старший инженер отдела ДЧС Келесского района:

«Она гуляла с подругой и случайно упала в канал. На поиски утонувшей было привлечено 6 сотрудников ДЧС, 8 сотрудников полиции, 4 сотрудника местных исполнительных органов и 12 человек из числа родственников. Во время поисков воду из канала Ошакти временно остановили, а тело девушки вынесли в 21:20 примерно в 5 километрах от места падения».