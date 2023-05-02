2 км по оживленной трассе добираются до школы дети Жетысайского района

Тернистый путь к знаниям приходится преодолевать ученикам села Сырабат Жетысайского района.

Больше 300 детей вынуждены добираться больше 2 км до ближайшей школы, по оживленной трассе Жетысай-Шымкент.

Елнуль Иса, школьник:

«По трассе на большой скорости ездят грузовики и легковые машины. Чтобы перейти дорогу, мы ждем своих учителей. Сами переходить через дорогу мы боимся».

Вопрос о строительстве школы в селе остро стоит последние шесть лет. Местные жители говорят, что власти кормят их обещаниями, мол нет участка для объекта или не готовы документы.

Алтынай Бекбердиева, жительница села «Сырабат»:

«Многие родители боятся за жизнь своих детей. Поэтому вынуждены самостоятельно довозить их в школу, в соседнее село. Не у всех есть такая возможность, поэтому родители каждый день молятся, чтобы с их детьми всё было нормально. Нам нужна школа!»

Камалбек Ортаев, житель села «Сырабат»:

«У нас тут уже аким 4 раза сменился, но школы так и нет. Они последние шесть лет кормят нас завтраками. Говорят, что нет участка или не готова смета».

Местные власти в свою очередь заверили, что рассматривают три гектара земли под строительство школы в селе Сырабат. Проект даже был включен в генеральный план. Однако, проблема не решается, из-за недостатка финансов, говорят чиновники.

Сансызбай Сейдалиев, руководитель отдела управления строительства и архитектуры Жетысайского района:

«Возле села есть участок для нужд сельхозпроизводителей. Его планируют передать для нужд государства на строительство школы. Для этого должны быть выделены средства из местного бюджета».

Пока школьный вопрос не решится, детям придется преодолевать опасный путь, чтобы получить образование.