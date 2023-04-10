В районе Туран решается вопрос с канализацией

В новообразованном районе «Туран» фактически завершилось формирование государственных органов, обслуживающие население района.

К централизованной системе канализации в первую очередь подключат дома по улице Казыбек би, 112-й квартал и Айкап-Бам. Глава Туранского района — Боранбай Болатбеков, который до назначения возглавлял коммунальную сферу Шымкента, определил приоритетные направления.

Боранбай Болатбеков, аким Туранского района г.Шымкента:

«В микрорайоне Айкап и Баме, половина населения подключенААА к центральной канализационной системе, половина до сих пользуется септиками. Этот вопрос решается. Разработка ПСД завершается. Цена около 2 млрд 300 млн тенге. Также работы по подключению в этом году начнем в 112 квартале. Жителям частного сектора скоро будут выдавать техусловия».

Проблема канализации актуальна не только в Туране, но и во всем городе. В дополнение к канализационной очистной установке на 150 тысяч кубометров, в этом году в Шымкенте началось строительство нового очистного сооружения на 50 тысяч кубометров. До конца года планируется ввод объекта в эксплуатацию. В перспективе за городом будет построено новое канализационное очистное сооужение. Еще одно нововведение — в пятом районе Шымкента заработал центр обслуживания населения.

«Работает прокуратура, полиция, управление государственных доходов, также открыли Центр обслуживания населения», рассказывает Боранбай Болатбеков.

В этом году в Туранском районе запланировано строительство 29 улиц протяженностью 19 километров. В микрорайоне «Курсай» отремонтируют 13 улиц. На 40 улицах протяженностью 16,5 километров будет проложена гравийная дорога.

Шынар Оразова