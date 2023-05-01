500 воздушных шаров и 200 голубей: какие мероприятия проходят в честь праздника в Шымкенте

В парке аттракционов «Мир фантазии» день единства народов Казахстана отмечают с размахом, передает OTYRAR.

Праздничное настроение витает в воздухе. Для посетителей парка сегодня танцуют лучшие ансамбли города, признанные на Республикансоком уровне. Среди них: артисты Шымкентского городского Дома культуры и ансамбли танца “Айголек”, “Шамсинур”, “Еркетай”, “Каракоз”, “Би таңы”, “Қазына”, балетная школа «MEIR» и хор славянского этноса «Светоч».

Глава города посетил мероприятие и произнес праздничную речь:

«Поздравляю всех с Днем единства народа Казахстана 1 мая! Недавно на ХХХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что единство народа-это укрепление, экономическое развитие, мир и стабильность. Представители всех этносов, живущих в нашей стране, связывают свое будущее с Казахстаном и неустанно трудятся для его процветания. У нас одна Родина. Это Казахстан. С днем мирного, радостного единства!»,— сказал Мурат Айтенов.

Под бурные аплодисменты на небо выпустили 500 воздушных шаров и 200 белых голубей. К слову, гуляния в честь праздника продолжаются. Мероприятия проходят в разных частях города

Так, на Арбате проходит этно выставка и выставка голубей. Праздничный концерт в парке «Абай», специальные номера артистов цирка в зоопарке и спектакль Театра кукол в центральном парке.