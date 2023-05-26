Аким Шымкента дал ряд поручений по укреплению идеологии в Шымкенте

Вопросы укрепления идеологии, духовно-нравственного воспитания. Аким Шымкента дал поручение усилить работу в этом направлении. Ответственен не только госсектор, но и этнокультурные объединения.

Казахстан — многонациональная страна. В Шымкенте созданы 17 этнокультурных объединений. Чтобы жить в мире и согласии, необходимо укреплять вопрос идеологического воспитания. Это — основополагающий шаг в созидании Нового Справедливого Казахстана.

Патриотизму должны уделять особое внимание не только госструктуры. Всё должно начинаться с семьи, говорят спикеры. Духовно-нравственное воспитание превыше всего. Ключевой задачей на сегодняшний день должно стать именно сохранение единства, говорит главный имам Шымкента. Проводить надо не только концерты.

Быть ближе и строить новый Казахстан. Задача сложная, но возможная, говорит аким Шымкента. Мурат Айтенов дает ряд поручений подчиненным. Главная задача — усилить идеологическую работу. В приоритете — не просто формальные агитационные материалы.

«Поставленная Главой государства задача — значимая. Мы должны усилить работу. Мы живем в мирной и многонациональной стране, все мы — граждане Казахстана, мы дружны и так должно быть всегда», — говорит Мурат Айтенов, аким г. Шымкента.

Бирюзовый паспорт казахстанца — символ нашей национальной идентичности . Помнить и чтить, призывают спикеры, становление независимой страны, страдание предков каждого этноса.

«Вы поймите, у нас в нашем Казахстане должно быть взаимоуважение между этносами. Это важно! Если это упустить, тогда будет плохо. Мы должны это хранить веками«, — говорит Роза Пак, председатель корейского этнокультурного объединения в г. Шымкенте.

Казахстанская молодежь – поколение нового формата. Это надо четко осознавать. Родившаяся в уже независимой стране, она, в большинстве своём, нацелена на получение высшего образования, построение карьеры и создание крепкой семьи.