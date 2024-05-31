Невосполнимый урон: 31 мая в Казахстане чтят память жертв репрессий

31 мая в Казахстане чтят память жертв политических репрессий, которые проходили в период с 1921 по 1950 годы.

В эти годы и был нанесен невосполнимый урон интеллектуальной элите страны. Только по официальным данным число жертв составило более 100 тыс. человек, 25 тыс. из них расстреляли. Среди них алашординцы и члены компартий: Алихан Бокейхан, Ахмет Байтурсынов, Беимбет Майлин, Ильяс Жансугуров, Магазы Масанчи, Магжан Жумабаев, Мухамеджан Тынышпаев, Ораз Жандосов, Сакен Сейфуллин, Санжар Асфендияров, Темирбек Жургенов, Турар Рыскулов и другие. Все они продвигали национальные идеи, боролись за статус казахского языка и составляли оппозицию первому секретарю Казрайкома ВКП(б) Голощекину, чья политика «малого октября» привела к ужасающему голоду в Казахстане.

В сентябре 2023 года архивные карточки 2,4 млн репрессированных рассекретили, об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Казахстана.

На территории Казахстана действовали 11 лагерей Гулага. Самые печально известные это: КарЛаг и АЛЖИР. Там, по словам бывших заключенных КарЛага, там умирало более 25 человек в сутки.

В Акмолинском лагере жен изменников родины (АЛЖИР) были заточены супруги расстрелянных жертв репрессии. Через АЛЖИР прошли более 18 тыс. осужденных. Лагерь существовал 15 лет, по официальным данным, заключения в нем отбыли представители десятков национальностей: 4,3 тыс. русских, 852 еврейки, 739 украинок, 88 казашек и другие. Все они занимались тяжелой физической работой в нечеловеческих условиях и многие умирали до окончания срока от болезней, голода и холода.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал пост в своем аккаунте в Х (Twitter) сообщив, что государство уделяет значительное внимание восстановлению исторической справедливости в отношении невинных жертв репрессий:

«Только в полной мере усвоив страшные уроки прошлого и сохраняя память о них, мы сможем преодолеть любые вызовы и достичь новых высот на пути построения справедливого государства и гармоничного общества», – написал Президент.