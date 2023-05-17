Два хозяина на одну землю: жилищный скандал разгорелся в Шымкенте

Жилищный скандал разгорелся в Шымкенте.

Многодетную семью вместе с 4-мя детьми выселяют из собственного дома, который они строили и обживали на протяжении почти 15-ти лет. Вот только владельцем земли оказался еще один гражданин. Как так вышло, что два разных кадастровых номера на один земельный участок выдали сразу двум гражданам и на чьей стороне закон?

Земельный участок на окраине Шымкента семья Нуриновых приобрела приобрела в 2004 году. Несколько лет ушло на то, чтобы возвести здесь небольшой дом. На руках у семейства есть все документы на землю и жилплощадь, но недавно говорит женщина, объявился мужчина и заявил, мол участок принадлежит ему.

«Как это может быть земля другого человека, если у меня на руках весь пакет документов. У меня здесь родились мои 4-ро детей. У меня налоги оплачены, квитанции приходят за коммунальные услуги, мы всей семьей прописаны здесь. Первый суд прошел в 2021 году, который дал заключение в нашу пользу», — говорит Индира Нуринова, жительница г.Шымкента.

Второе судебное слушание прошло в августе прошлого года. Вот только о нем, семья Нуриновых не знала. О вердикте, уверяет Индира, стало известно лишь после того, как в дверь постучал частный судебный исполнитель. А уже сегодня к дому Нуриновых стягивается спец техника для сноса дома. Но жители соседних улиц решили отстоять жилье многодетной семьи.

Глава семейства огородил территорию дома грузовиком и краном. Расставаться с жилплощадью семья не собирается.

«Спустя почти 20 лет приходит человек и заявляет свои права на участок? Это не мыслимо. Они и так сводят концы с концами. Глава семейства работает разнорабочим, а эти «новые владельцы» земли, мы их никогда здесь не видели. Соседи сегодня собрались практически все, мы не дадим выселить и снести дом Нуриновых. Сегодня их дом снесут, а завтра и на наши объявятся новые владельцы земель? Нет, не будет этого», — говорит Саодат Ерметова, жительница г.Шымкента.

«Я считаю, что при выдаче документов была допущена ошибка. Двум гражданам выдали одинаковые документы на один земельный участок. С этим нам и нужно разобраться», — говорит Сайлаубек Кекилов, адвокат семьи Нуриловых.

В суде заявили, что в августе прошлого года при вынесении решения по этому делу, пришлось прибегнуть к помощи специалистов по земельным вопросам.

«Мы назначали соответствующую проверку, уполномоченный орган – это земельный комитет. Подключали специалистов, землемеров, все они выезжали на место. Мы дали им поручение, они по нашему поручению выехали на место, измерили все детально измерили. Выяснили, что на участке истца находится строение, принадлежащее ответчику», — говорит Динмухамед Азреткулов, судья городского суда.

Невозможным назвали чиновники наличие двух документов на один участок. Они выяснили реальную причину.

«В электронной карте у обоих граждан есть государственные акты. То есть, на два разных участка, которые расположены по соседству. Получается, что Нуриновы при строительстве дома перепутали участок и построили свой дом на соседской земле», — говорит Нурбол Жунусбеков, и.о. руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г.Шымкента.

Семья Нуриновых не согласна с этим и намерена отстоять свой дом в судебном порядке. Частный судебный исполнитель решил дать возможность многодетной семье добровольно выехать из жилья и снести объект собственными силами до конца этого месяца.