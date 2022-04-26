«На Утенбаева заведут уголовное дело», — замакима Шымкента

На руководителя управления жилья Галымжана Утенбаева заведут уголовное дело в случае выявления нарушения. Об этом на встрече с журналистами и населением рассказал замакима Ергали Билисбеков, передает OTYRAR.

Жилищный скандал вокруг ипотечной программы 7-20-25 в южном мегаполисе набирает обороты. Сегодня под крышей «Туркестан сарайы» собрались местные жители, заместители акима Ергали Билисбеков, Шынгыс Мукан и представители СМИ. На повестке дня — вопросы о прозрачности конкурсного отбора на получение жилья по госпрограмме. Горожане, чьи фамилии все таки попали в список, просят не лишать их возможности.

Напомним, 15 апреля в Шымкенте завершился конкурс на участие в программе 7-20-25. Почти 12 тысяч человек подали заявки на приобретение квадратных метров по льготным ценам. Однако уже после, горожан возмутил тот факт, что в числе первых претендентов в списке оказались до боли знакомые фамилии госслужащих «высшего ранга».

После этого руководителя управления жилья Галымжана Утенбаева, как обещали, временно отстранили от должности. Теперь по словам замакима Билисбекова, если выявят нарушения на него еще заведут уголовное дело. Списки претендентов будет разбирать специально созданная комиссия, куда войдут сотрудники акимата, местные жители и представители СМИ. Уже после тщательного рассмотрения, документы передадут в банк для дальнейшего принятия решения.