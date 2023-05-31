Двое подростков реанимировали 6-летнего ребенка

Инцидент произошел 10 мая 2023 года на реке Бадам. Двое 9-классников спасли 6-летнего мальчика, передает OTYRAR.

Вместе с группой детей Ердаулет и Рамазан пришли купаться и услышали, что маленький мальчик утонул в реке. Поначалу Ердаулет и Рамадан не поверили этому, но все же отправились на место происшествия, передает пресс-служба ДЧС Шымкента.

Увидев, что на поверхности воды плавает тело ребенка, ребята вынесли его безжизненное тело на берег.

Рамазан Амангельдиев, заметив, что у малыша опухший живот и он становиться синим, быстро приступил к реанимационным действиям.

Увидев, что его друг устал, Ердаулет Шынгысхан, стоявший рядом, дальше продолжил реанимационные действия. Непрерывные интенсивные действия дали свои результаты. Изо рта захлебнувшегося ребенка начала выходить вода и он постепенно начал дышать. Малыш, придя в себя, не понимал что происходит и начал плакать.

Увидев это, Рамазан и Ердаулет обрадовались.

Таким образом, благодаря двум ученикам-подросткам, которые вовремя пришли на помощь и оказали первую доврачебную медицинскую помощь, маленький малыш остался жив. Герои учатся в городской общей школе № 128.