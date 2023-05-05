Единственный ветеран Ордабасинского района желает мира шымкентцам

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Шынар Оразова
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Ветераны ВОВ
Ветераны ВОВ

В этом году страна отмечает 78-ю годовщину Великой Победы во Второй мировой войне.

К сожалению, ряды фронтовиков с каждым днем редеют. В Ордабасинском районе Туркестанской области остался всего лишь один ветеран ВОВ- Калмен Муратов.

Калмен ата родился 20 февраля 1924 года в Ордабасинском районе. 1 августа 1942 года в 18 лет призван в армию. В Аягозе прошел  трехмесячный командирский курс и получил звание младшего сержанта.

С  1942 года участвовал в боях в Калининской области. В составе Белорусского фронта участвовал в боях за  освобождение деревень и городов от немецких  захватчиков. В феврале 1944 года в битве при Витебске при прорыве вражеской обороны  получил ранение. Левая рука была поражена пулей и осколками гранаты и ранена в двух местах. Одна пуля попала в  запястье, а другая-в палец. В тот момент он потерял второй палец.

После окончания войны он вернулся в родное село. В 1947 году работал бригадиром  колхоза «Сталин» в  селе Буржар. С 1973 года  работал на железной дороге. Был  «Ударником коммунистического труда», «Ударником десятой пятилетки», «Победителем социалистического соревнования». Награжден орденом «Знак Почета», «Отечественной войны I степени», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран Труда», » 10 лет Астане » и многими юбилейными медалями.

Воспитал 6 сыновей и 2 дочерей. Сегодня счастливый прадедушка находится в окружении 31 внуков и 34 правнуков. Фронтовик  поздравляет всех казахстанцев с праздниками и  желает мирного неба!

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