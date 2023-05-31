К 10 годам лишения свободы приговорили наркокурьера в Шымкенте.

В сентябре прошлого года полицейские задержали 26-летнего местного жителя, который передвигался на BMW, передает Otyrar.

Во время обыска оперативники изъяли из салона машины 100 психотропных таблеток. А во время обыска, в его квартире нашли 18 упаковок синтетических наркотиков.

Мужчина ранее уже имел проблемы с законом и отбывал наказание в виде ограничения свободы. Подозреваемый признался, что получал указания через Telegram-канал.

Затем в обусловленном месте забирал синтетические наркотики, расфасовывал их на дозы и закладывал по тайникам.

Денежные вознаграждения получал онлайн-переводами от неизвестного лица. Также оперативники в двух тайниках обнаружили 30 пакетиков с наркотиками.

Как показала экспертиза, изъятое является наркотиками синтетического происхождения. В суде вынесли решение, осуждённый проведет за решеткой 10 лет.