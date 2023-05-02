Как акимат решает вопрос питьевой воды в Енбекшинском Районе

В этом году в Енбекшинском районе будут полностью решен ы вопрос ы обеспечения населения питьевой воды и электричеством — это следует из очередного отчёта акима города перед населением.

Сегодня одна из наиболее актуальных проблем Енбекшинского района вопрос обеспечения питьевой водой массива Сайрам. В этом направлении сейчас ведется активная работа, на что из городского бюджета выделены средства отметил Мурат Айтенов. Подрядная организация уже определена и в ближайшее время начнутся строительные работы. Завершить их планируется до конца нынешнего года.

«Сейчас мы все изучаем. Подрядчик известен. Скоро начнется работа. Мы в этом году полностью решим все вопросы с водой в Енбекшинском районе. Есть еще одна вещь, о которой стоит упомянуть. Многие ошибаются, считая, что мы решили проблему городского водоснабжения на 100 процентов. Некоторые говорят, почему вы обманываете — в моем доме до сих пор нет воды? 100-процентов это значит во всём городе есть центральное водоснабжение»,- говорит аким Шымкента Мурат Айтенов.

Сегодня питьевой водой обеспечено 94% населённых пунктов Енбекшинского района и до конца года вопрос будет окончательно решён. В этом году планируется полностью обеспечить город и электроэнергией. Сейчас ведутся работы по подключению к электроснабжению микрорайонов Карабастау и Исфиджаб.

«С 2024 года мы будем строить только большие подстанции. Это входит в план будущего развития города.. Так как у нас до 2019-2022 года не были вложены необходимые средства в инженерную инфраструктуру, все осталось в состоянии моратория. Там где один трансформатор может дать электричество лишь ста домам, он обеспечивает энергией 500 домов. Мощности конечно не достаточно и у жителей потребляющих такую энергию болят глаза. Но мы скоро всё нормализуем»,- рассказал Мурат Айтенов, аким Шымкента.

Кроме того, сегодня разрабатывается проектно-сметная документация для обеспечения природным газом микрорайонов Карабастау, Жулдыз, Жалын, Каратобе, и Онтустик. Согласно планам вопрос с голубым топливом будет полностью решен в 2025 году.