Как решают проблемы общественного транспорта в Шымкенте

Бескондукторная система приносит свои плоды. По словам главного транспортника Шымкента, количество ежедневных транзакций увеличилось почти вдвое.

Тем не менее Мухтар Коканбаев не отрицает, что любителей ездить зайцем меньше не становится. За время действия бескондукторной системы полицейские оштрафовали около 500 безбилетников.

Мухтар Коканбаев, руководитель управления АД и ПТ г. Шымкента:

«Количество безбилетников не уменьшается, тем не менее увеличивается статистика транзакций. В будние дни, до 380 тысяч, в выходные — до 250 тысяч тенге. Раньше, когда были кондукторы, в выходные дни транзакции достигали максимум 120 тысяч тенге. Через неделю после внедрения бескондукторной системы, мы начали проводить рейды совместно с полицейскими. Большое спасибо правоохранителям! Каждый день штрафовали около 30-40 безбилетников. Сумма штрафа примерно 7 тысяч тенге. Всего оштрафованы 500 безбилетников».

Шымкентских пассажиров сейчас обслуживает 10 транспортных компаний. Автобусы частников обновлены на 98%. Перевозят людей в городе и на социально-значимых маршрутах: их около 75-ти. Автобусные маршруты в этом направлении обслуживают малонаселенные районы и жилые массивы, расположенные на окраине Шымкента.

Мухтар Коканбаев, руководитель управления АД и ПТ г. Шымкента:

«Также хочу отметить, что в Шымкенте около 600-сот автобусов используют в качестве топлива экологически чистый газ-метан. Это автобусы «Ютонг», на которых вы каждый день ездите. Для снабжения этих автобусов газовым топливом введены две АЗС, ведется строительство третьей станции».

Рассказал Мухтар Коканбаев и об удручающем состоянии некоторых остановок. В этом году транспортники планируют обновить 250 старых автобусных точек ожидания.

Мухтар Коканбаев руководитель управления АД и ПТ г. Шымкента:

«В Шымкенте 1 886 автобусных остановок. С 2020-го года установлены остановки нового образца. В настоящее время, доля новых остановочных павильонов в Шымкенте составляет 35,5%. В этом году планируем обновить 250 остановок. Также планируем установить 12 светофоров на участках, где назрела острая необходимость».

По словам пассажиров общественного транспорта, состояние некоторых автобусов оставляет желать лучшего. Не все горожане знают, куда обращаться, если столкнулись с антисанитарией. Главный транспортник Шымкента напомнил номер диспетчерской. Пожаловаться можно по номеру «109».