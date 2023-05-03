Как в школах Шымкента будут бороться с буллингом

В Шымкенте закупили и установили специальную программу для компьютеров и ноутбуков в школах.

Она ограничивает доступ детей к социальным сетям, таким как тик-ток, телеграм. Об этом сообщил главный педагог города. Основная цель ограничительных мер — предупреждение фактов буллинга среди школьников.

В учебных заведениях мегаполиса установлены специальные программы в компьютерах и ноутбуках, которые ограничивают школьникам доступ в социальные сети, такие как тик-ток, телеграм.

Главная цель-безопасность ребенка. Не секрет, что сегодня в стенах школы встречаются случаи, когда ученики становятся жертвами физического и психологического буллинга.

В докладе фонда ЮНИСЕФ при ООН говорится, что каждый четвертый ученик в мире становится жертвой школьного буллинга . По данным сайта казахстанского forbes.kz, 33% учащихся в возрасте 11-15 лет, то есть 1/3, испытывают давление со стороны своих сверстников в школе. В Шымкенте среди детей растет интернет-зависимость, повторение увиденного в социальных сетях.

Жанат Тажиева, руководитель Управления образования города Шымкент:

«Если школьник дома может пользоваться интернетом без ограничения .То в школах мы ввели ограничения, Закупили специальную программу и установили ее в ноутбуках и компьютерах. В целом около 56 ти тысяч ноутбуков и компьютеров снабжены спепрограммой».

Явление, известное как «буллинг», ученые начали изучать в мире с 1978 года. Оказывается, самый кульминационный момент приходится на 3-6 классы. Дети противостоят друг-другу, группируются и угнетают, и это продолжается в старших классах. Специалисты считают, что родители вместе с педагогами должны научить ребенка пользоваться интернетом, в целях расширения кругозора.

Жанат Тажиева, руководитель Управления образования города Шымкент:

«Если сотовые оформлены на школьников. Там сразу же есть возрастные органичения. Так что в тик-ток и телеграм он не сможет зайти. Эти платформы будут не доступны».

Эксперты, изучающие эту проблему, говорят: ошибочно думать, что в платной частной школе буллинга нет. Именно в таких школах конкуренция высока, и ученики соревнуются друг с другом и разными способами пытаются добиться статуса , высокой оценки перед другими.

Тем не менее, специалисты отмечают , при своевременной работе классного руководителя, коллектива, родителей с учеником, который считает, что силой, насмешками, издевательствами можно подняться выше- можно добиться определенного положительного результата.