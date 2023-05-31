Кто сможет бесплатно отдохнуть в детских лагерях Шымкента

Уже скоро свои двери распахнут загородные и пришкольные лагеря.

В Шымкенте детям из малообеспеченных семей и сиротам предоставят бесплатные путёвки в оздоровительные лагеря за городом. Открыть первую смену планируют в первых числах июня. Из бюджета на эти цели выделено 309 миллионов тенге.

А еще во время каникул для школьников, в городе, предусмотрены спортивные секции, кружки и экскурсии.

Жанат Тажиева, руководитель управления образования г. Шымкента:

«Есть детские лагеря, как в Шымкенте, так и загородом. У 16715 детей будет возможность отдохнуть там. В списках есть и малоимущие, дети с инвалидностью, сироты и дети из многодетных семей. Для них отдельно подготовлены бесплатные путёвки. Стоимость одной — 37 тысяч тенге. Для 180 тысяч детей подготовлены различные мероприятия и в городе. Дети будут проводить время в театре, парке и в самой школе. Будут организованы спортивные секции и различные творческие кружки».