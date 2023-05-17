Мужчина переехал депутата и его помощника: подробности инцидента

Мужчина переехал депутата и его помощника после ссоры у цветочной клумбы.

Инцидент произошел в Мактааральском районе Туркестанской области. Оказалось, народному избраннику не понравилось, что в общественный цветник залетел мяч гуляющего на аллее семейства. В итоге всё закончилось дракой

Такую оплеуху мужчина вытерпеть не смог. Он сел за руль автомобиля, протаранил заграждения и несколько раз переехал своих обидчиков. Позже выяснилось, что депутат районного маслихата по совместительству директор этой аллеи. А руками махал его подчиненный. Оба сейчас в больнице. Вспыльчивого прохожего пока взяли под стражу.

«В настоящее время в отношении двух сторон проводится досудебное расследование по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и статье «Хулиганство» . Подозреваемый в умышленном нападении задержан», — говорит Мухтар Сейдилдаев заместитель следственного отдела УВД Туркестанской области.