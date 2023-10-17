Избиение депутата Сарыагашского района попала на видеокамеры

По словам автора видео, группа людей поздней ночью избивает Руслана Насырова, депутата Сарыагашского района Туркестанского области.

Как сообщают в полиции инцидент случился 7 октября в 3:20 ночи. Драка возникла в ходе конфликта.

«7 октября т.г., около 3:20 часво, в полицию поступило сообщение о возникшем конфликте между мужчинами. Как заявил один из них, в ссоре его ударили и повредили имущество. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа»,-сказано в официальном сообщении ДП Туркестанская области.

Сейчас проводится досудебное расследование по статье «Хулиганство» и «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Назначена экспертиза. В качестве вещественного доказательства изъяты видеозаписи.

В полиции также рекомендовали полагаться только на официальные источники и воздержаться от распространения ложной информации.