Продолжается предвыборная компания кандидатов в депутаты, среди желающих служить народу молодые бизнесмены, которые уже сегодня не только успешно работают на рынке, но и помогают людям в сложное время. Они проводят не разовые акции, они остаются с людьми всегда , даже в сложное время.

Они работали сутками на пролет во время вспышки пневмонии, после послабления коллектив ткацкой фабрики «СЕРПЕР» продолжает шить маски, защитные костюмы для медиков и спасателей. О страшном времени вспоминают с грустью, тогда когда люди умирали, они были на передовой.

«Мы не переставая работали в то время, на самом деле было сложно. Наш директор нас всегда поддерживает и помогает. Всегда рядом с нами, и дает рабочие места. На самом деле, если вы посмотрите, тут есть те, кто долгое время не мог найти работу, и все, что мы делаем — с душой. Результат можно увидеть на продукции», — говорит Багила Манахаева швея.

А продукция цехаа «СЕРПЕР» расходится не только в Казыгуртском районе, компания «СЕРПЕР» известна по всему Казахстану. Школьная форма, робы для спасателей, медицинские халаты, защитные костюмы и школьная форма, это лишь малая часть продукции производимой в компании молодого кандидата.

Данияр Кобеев рассказывает, что депутатом решил стать не ради мандата, если молодой бизнесмен пройдет, он планирует увеличивать рабочие места, и продвигать права тех, кому сегодня открыть свой бизнес сложно из-за бюрократических проволочек, настрой Кобеева серьезный. Молодой человек не обещает, он утверждает работать будет открыто.



«Мы работаем на качество, я считаю, так должно быть всегда. Мы сначала закупили качественное оборудование, вот вы видите все. Планируем расширятся и увеличивать количество рабочих мест. Для меня главное чтоб работа шла, чтоб мы были полезны не только себе, но и населению»,- сказал Данияр Кобеев кандидат в депутаты Казыгуртского района.

Коллектив фабрики «СЕРПЕР» уверен, что у их руководителя есть не только все шансы на победу в предвыборной гонке, но и желание сделать полезное для населения, и верят, что молодому предпринимателю таки дату возможность проявить себя и в политике.