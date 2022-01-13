Шымкентцы обсуждают выступление Касым-Жомарта Токаева в Мажилисе.

Представители разных сфер призывают горожан поддержать инициативы Президента. Они считают, что реализация конкретных мер и задач, направленных на сохранение целостности нашего государства, является гражданским долгом каждого.

Люди возлагают большие надежды на новое правительство.Заслуженный работник судебной системы, доктор юридических наук, профессор Бекет Тургараев высказал свое мнение касательно выступления Главы государства.

Бекет Тургараев, доктор юридических наук, профессор: —«Формирование нового правительства Главой государства внесёт большие изменения в правлении. Я поддерживаю новый состав правительства. Ведь, если человек долгие годы будет находиться на одном месте, снижается трудовой энтузиазм, его стремление к новизне, требовательность. И меняется отношение народа. Вот почему я приветствую изменения в составе правительства. Действия Главы государства, я считаю правильными».

Правительство должно работать над осуществлением политических, экономических и социальных реформ, направленных на повышение благосостояния народа. Материальную поддержку малого и среднего бизнеса, понесшего убытки во время массовых беспорядков, должны взять на себя богатейшие бизнесмены страны.

Бекет Тургараев, доктор юридических наук, профессор: -«Государство рассматривает способы регулирования понесенного ущерба МСБ. Президент рассказал о создании общественного фонда «Народу Казахстана». Я бы сказал, что за время независимости Казахстана, благодаря миру в стране столько граждан успешно занимались бизнесом. Многие из них благодаря уму, успеху, деловой хватке и ловкости достигли больших высот. Журнал Forbes публикует ежегодный рейтинг богатейших людей мира. В этот список в 2021 году вошли 6 казахстанских миллиардеров. А есть еще и миллионеры! Нам говорят, что ущерб МСБ нанесен колоссальный 97 миллиардов. Если эти миллиардеры поделятся частью своих денег, то мы быстро восстановим материальные потери малого и среднего бизнеса. Бюджет принят, и когда его утверждали не могли знать, что в начале года будет такой хаос, нет такой графы, ни части. Поэтому, чтобы в короткие сроки ликвидировать последствия внезапного события, стабилизировать ситуацию, необходимо груз ответственности и поддержки МСБ возложить на меценатов-миллиардеров».

Чтобы ситуация в стране быстрее стабилизировалась, необходимо каждому казахстанцу почувствовать ответственность за целостность государства, необходимо объединиться. Наша сила в единстве, считает депутат городского маслихата Айгерим Джумакулова.

Айгерим Джумакулова, директор медиахолдинга » Отырар», депутат городского маслихата: -«На мой взгляд, в своем выступлении Президент озвучил именно те проблемы, которые на протяжении долгого времени поднимались в обществе. Это и утильсбор, и работа РОП, и рост цен, инфляция, и олигархат. Он раздал ряд конкретных поручений. Но главное, чтобы они были исполнены именно так, как об этом говорил Президент, потому что и ранее в других выступлениях он буквально проговаривал конкретные действия, но как мы видим, реализация оказывалась совсем не такой, как того требовал Президент. Поэтому сейчас главная задача, чтобы все поручения Президента выполнялись на местах в срок .»

Казахстан ждут глобальные реформы — это главный тезис речи президента Касым-Жомарта Токаева. Однако изменения в стране сами собой не произойдут. Выступление Президента – это призыв для всех, принять участие в большой перезагрузке.

Шынар Оразова