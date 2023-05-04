Мужчину избили на трассе в Шымкенте, родные просят наказать нападавших

Мужчину избили на трассе в Шымкенте, передает OTYRAR.

Спустя почти неделю нападавших так и не нашли. Происшествие произошло 28 апреля. Мужчина с друзьями и женой ехал в гости, когда их на дороге начал подрезать другой автолюбитель.

На видеозаписи четверо мужчин что-то бурно обсуждают. Затем один из них решает помахать кулаками. От сильного удара в челюсть житель города Ленгера Евгений Мельников падает на землю.

Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб затылка. Пострадавший рассказывает, в тот злополучный вечер, 28 апреля, они ехали к друзьям, когда на дороге их, будто издеваясь, начал подрезать водитель на Ладе. В какой-то момент мужчины решили выйти поговорить. Но разговор не задался.

«Нас, открыв окно, попросили поговорить, мы остановились вышли с другом с машины, начали разговаривать я начал объяснять, что в машине ребенок, мол, что вы делаете. Они начали на матах разговаривать, я их попросил не материться, потому что они не правы. И потом я оказался без сознания. Жена сказала, что я был минуты 4 без сознания. Я открыл глаза на трассе Сайрам, потом мы приехали к друзьям и вызвали патруль», — говорит Евгений Мельников пострадавший.

Нападавшие избили и второго мужчину, но тот в больницу не обращался. Сейчас Евгений находится в больнице, у него сильные головные боли и головокружение.

После того как от сильного удара он упал на асфальт, нападавшие скрылись с места происшествия. По словам супруги пострадавшего, они написали заявлению в полицию. Но любителей размахивать кулаками до сих пор не нашли, хотя на видеозаписи видны номера машины.

«Мы написали заявление и нам ничего не сказали просто отпустили, ни талон не дали что приняли заявление, это я уже от других людей узнала, что должны дать талон. Не сказали сколько времени это займет, мы все на нервах, мы не знаем что делать, когда их найдут. Мы хотим придать это дело огласке, чтобы их нашли, и наказали по всей строгости закона», — говорит Лилия Мельникова жена пострадавшего.

В полиции рассказали, что заявление от пострадавшего приняли. Но спустя почти неделю, нападавших так и не нашли.

«В своем заявлении пострадавший указал, что на противоположном стороне зоны отдыха «Сауран», расположенного на трассе Ленгер, г.Шымкент возник словесный конфликт с водителем автомашины марки «Ваз 2114» черного цвета с государственным номерным знаком Российской Федерации.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления личности данных лиц. Потерпевшему назначено судебно-медицинская экспертиза на телесные повреждения. Личный состав и ГУРОП города Шымкент ориентирован по данному факту», — рассказали в пресс-службу департамента полиции г.Шымкента.

Какой тяжести вред здоровью нанесли нападавшие, выяснит судмедэксперт, после того как пострадавшего выпишут из больницы.