О технике безопасности в воде рассказали спасатели

Сотрудники департамента по ЧС Шымкента, в предверии купального сезона, проводят профилактическую работу по предотвращению нарушений правил безопасности на воде.

Один из таких рейдов они провели на берегу Бадамского водохранилища.

«Начиная с апреля месяца этого года, мы согласно постановлению акима города, начали проводить агитационную работу по соблюдению безопасности на воде. Работа в этом направлении ведется в усиленном режиме ежедневно, в выходные и праздничные дни. В рейды мы выходим совместно с сотрудниками правоохранительных органов и волонтёрами. Так же хотелось бы отметить, что совместно с палатой предпринимателей «Атамекен» мы провели собрание с 18 руководителями и владельцами бассейнов и мест отдыха предупредив об обязательном соблюдении мер безопасности и ответственности, которую несёт администрация зон отдыха. Эту работу мы будем проводить и в дальнейшем», — рассказал начальник управления гражданской защиты ДЧС г. Шымкента Нуржан Каракозов.

На сегодня уже проведены 36 рейдовых мероприятий, с общим охватом почти 700 человек . Предупредили спасатели и об ответственности за нарушения правил поведения на воде. Так в 2022 году к административной ответственности было привлечены 47 человек. Наложено штрафов на сумму 597 тысяч 285 тенге.