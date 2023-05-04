Говорить о сексе без стыда и прямо, призывает Жанат Тажиева

Сегодня на брифинге Жанат Тажиева акцентировала свое внимание на половое просвещение среди детей, передает OTYRAR.

Главный педагог города считает, с детьми надо прямо говорить про секс и его последствия. Затронула Жанат Тажиева эту тему неспроста. Как выяснилось, было зафиксировано два случая ранней беременности девочек.

По её словам, мамами этих девочек были женщины легкого поведения. Но дело не только в этом. По словам Жанат Тажиевой, необходимо усилить ответственность родителей, активизировать просветительскую работу среди подростков и возродить работу участковых инспекторов.

Главный педагог города рассказывает, что забеременевшие девочки-подростки испытывают психологический кризис. В целях скрыть округлившийся живот, они туго заматывают его, а это вредит плоду.

Жанат Тажиева говорит, причиной ранней беременности зачастую является недостаток коммуникации родителей с детьми.

«Во-первых, недостаток воспитания. И самая главная причина-отсутствие близких отношений между родителями и детьми. Незнание, элементарного, к чему приводят половые отношения. Хотя в этом направлении в школах, в целом образовательных организациях, постоянно проводятся мероприятия с приглашением врачей-гинекологов. В этом вопросе, я думаю, необходимо родителям повысить бдительность, а также возродить работу участковых инспекторов с несовершеннолетними»,- Жанат Тажиева, руководитель Управления образования города Шымкент.

Зачастую подростки, в порывах чувств к первой любви, соглашаются на интимные отношения, полностью не разобравшись что это такое, и какими бывают последствия. Жанат Тажиева считает, в семьях не должны стесняться говорить про секс и только тогда можно избежать необдуманную беременность.

«Мы воспитаны в советское время. Для нас секс был запретной темой. Сейчас, услышав мое выступление по телевидению, родители могут быть в шоке, что я такие вещи говорю. За рубежом школьникам раздают презервативы, чтобы защитить их от нежелательной беременности. А у нас в традиции о половых отношениях говорить с детьми «ұят»- позор. Надо следовать времени, говорит с детьми о половом воспитании. И это обязанность как родителей, так и учителей»,- Жанат Тажиева, руководитель управления образования города Шымкента.

По словам Жанат Тажиевой, родители должны объяснять строение анатомии двух полов, говорить о сексе без стыда и прямо. Умалчивание очевидных вещей не есть решение проблемы.