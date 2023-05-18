Плохая погода ожидается на выходных в Шымкенте

Пасмурную погоду и резкое понижение температуры воздуха в Шымкенте принес циклон из Актюбинской области.

Согласно предварительным прогнозам синоптиков, капризная погода задержится на все выходные, потеплеет лишь к середине следующей недели.

Асия Кыдырбаева, начальник отдела метеопрогнозов:

«С 18 по 20 мая в Шымкенте и Туркестанской области ожидается дождь. Град, гром и проливные дожди прогнозируем в горных районах региона. Столбик термометра опустится до 12 градусов тепла, днём — комфортные 20-22 градусов. В южной части Туркестанской области столбики термометров днём поднимутся до 31-го градуса. Теплый воздух придет из Узбекистана и Туркменистана».