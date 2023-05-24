Профессор из Израиля открыл учебный центр по флебологии в Шымкенте

Забыть о варикозном расширении вен навсегда предлагают специалисты клиники “Флебологии и лазерной медицины”.

В рамках мастер-класс, профессор из Израиля — Константин Мазайшвили, делится с коллегами знаниями и современными методами лечения варикоза. Высококвалифицированный врач проводит консультации и хирургические процедуры по лечению варикоза для местных пациентов.

Мастер класс приурочен к открытию учебного центра флебологии при Южно- Казахстанской медицинской академии. Врачи смогут повысить уровень знаний в современной медицине.

Рустам Келимбетов сосудистый хирург, главный врач клиники флебологии и лазерной медицины г. Шымкента:

«Наши врачи, которые ранее для повышения квалификации выезжали за рубеж, смогут получить современное образование, навыки в лечении, исследовании пациентов венозной патологии в наших условиях. Практические и теоретические занятия будут проводиться. Цель данного мероприятия — привить нашим гражданам высокую медицину. Так мы сами всегда обучались за рубежом. Теперь мы профессоров привозим к нам для того, чтобы пациенты могли получить экстренную помощь в медицинских учреждениях Шымкента и по области».

Принять участие в мастер-классе и получить ценные знания у израильского профессора, в Шымкент приехали специалисты из разных городов Казахстана. Один из них врач-флеболог Виктор Гаврилов говорит, взял на заметку не мало полезной информации.

«На конференцию я приехал, чтобы обменяться опытом, посмотреть, как старшие коллеги занимаются лечением варикоза. Посмотреть и рассказать, чем мы занимаемся. Заметки я для себя сделал в плане диагностики, уточнил некие нюансы для себя, спорные моменты. Более четко уложил алгоритм как пациентов нужно обследовать».

Варикозное расширение вен относится к числу наиболее распространенных заболеваний в мире. Недуг быстро прогрессирует и при несвоевременном лечении может привести к тяжелым последствиям для здоровья. Благодаря современным и безопасным методам лечения, которые применяют в клиники флебологии и лазерной медицины, забыть о коварном заболевании можно навсегда. Для обмена опытом в клинику регулярно приезжают специалисты из ближнего и дальнего зарубежья. Высокотехнологичную медицинскую помощь можно получить и в рамках ОСМС.

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