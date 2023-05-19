Рискуют жизнями и нарушают закон: железнодорожники бьют тревогу в Шымкенте

В Шымкенте за последние 10 лет под колёса поездов попало около ста двадцати человек, среди которых есть и несовершеннолетние.

85% случаев закончились смертельным исходом. Кроме того, по словам железнодорожников, помеху для движения создает и безнадзорный скот. В прошлом году было зарегистрировано 16 случаев наезда на животных.

Нуржан Жарылкапов, главный инженер железнодорожной дистанции путей г.Шымкента.

«У нас установлены служебный проход, а люди пользуются этими проходами. Мы уже сколько раз обращались в акимат, чтобы они сделали подземный переход или надземные мосты. У нас на это средства не выделяются».

В 2022 году машинисты поездов вынуждены были вынуждены применять режим экстренного торможения 13 раз, чтобы избежать несчастных случаев. С начала этого года — зафиксировано 9 случаев. Причиной, таких остановок чаще всего становится беспечность пешеходов.

Нуржан Жарылкапов, главный инженер железнодорожной дистанции путей г.Шымкента:

«Мы уже сколько раз обновляли знаки, ворОта закрываем, уже сколько раз мы их ремонтируем. Нарушения по пунктам написали, какой штраф сказали, но люди не обращают на это внимание».

Профилактические мероприятия на железной дороге проходят регулярно, однако факты нарушений продолжают фиксировать. За пол часа нашей съемочной группе удалось зафиксировать десятки нарушителей, большинство – дети без сопровождения родителей.

Бекмахамбет Абдраманов, капитан полиции ЛОВД линейного отдела г.Шымкента:

«За выпас скота возле железной дороги мы сначала предупреждаем. При повторном нарушении — штраф 5 МРП, то есть 17 тысяч 250 тенге. За оставление на путях посторонних предметов — штраф 20 МРП, 69 тысяч тенге. За прогулки по железнодорожным путям – в первый раз ограничиваемся предупреждением, если второй раз за год, то 3 МРП – 10 тысяч 350 тенге. С начала этого года был оштрафован один человек за переход в ненадлежащем месте на сумму 17 тысяч 250 тенге».

С каждым годом число людей переходящих железнодорожные пути в неположенных местах увеличивается. Люди ломают ограждения на которые тратят значительные суммы. Решить проблему — можно только строительством пешеходных мостов и подземных переходов, говорят специалисты.

Битемиров Мухтарбай, главный инженер филиала НК КТЖ «Шымкентское отделение магистральной сети».

«Население увеличивается , а количество пешеходных мостов и количество поземных переходов остаются на уровне как и при советском союзе.Из-за недостатков пешеходных мостов и переходов через ЖД местные жители продолжают ломать ограждения на которые потрачены колоссальные средства из бюджета КТЖ.В 2018 году было похищено 132 панели ограждения, в 2019- 59 ограждений, в 2020- 92 ограждения , в 2021- 18 ограждений, что составляет общую сумму на двенадцать миллионов девятьсот одна тысяча шестьсот тридцать тенге. Решение проблемы- это строительство новых пешеходных мостов и подземных переходов.Согласно требованиям антимонопольного комитета их строительство должно финансироваться из местного административного бюджета».

По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, чтобы построить подземный переход или перенести существующий мост требуется время и тщательное обследование конструкции.

Мухтар Коканбаев, руководитель управления АД и ПТ г. Шымкента:

«Конечно мы будем изучать этот вопрос, но надо понимать, что перенести мост — это не просто, если тот мост демонтировать подойдет ли он для переноса не факт. Надо сделать обследования действующего моста. Здесь ответственность самого населения». Четко ведутся работы по проектированию трех путепроводов над железной дорогой в районе пробивки Аргынбекова, на улице Тленшена, Мамынова — эта одна из самых главных магистралей, которая соединяет эту часть города с той частью железной дороги».

Похоже, игра в рулетку на железной дороге продолжится. Рискуя собственной жизнью, люди переходят пути в неустановленных местах, зачастую в капюшонах и наушниках.